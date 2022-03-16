Кубань избавилась от трети ковидных госпиталей

16 мар. 11:04

Заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае снизилась, поэтому из 28 госпиталей 10 закрылись, сообщил в среду губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"В последние недели заболеваемость коронавирусом и число госпитализаций на Кубани снижается. Мы видим, что эпидобстановка в крае улучшается. Это позволило нам закрыть 10 из 28 ковидных госпиталей... Закрытие "красных зон" дает возможность наращивать объемы оказания плановой и специализированной медицинской помощи жителям, и это крайне важно", - написал Кондратьев в своем телеграмм-канале, передает "Интерфакс".

К обычному режиму работы вернулись Туапсинская ЦРБ №3, Ейская ЦРБ, городские больницы Горячего Ключа и Анапы, горбольница №1 Новороссийска, два медучреждения Краснодара, три - Сочи.

Максимально в пандемию на Кубани было развернуто 7,7 тыс коек, сейчас к приему заболевших коронавирусом готовы 3,9 тыс коек.