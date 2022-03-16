В Казахстане появится три новых региона

16 мар. 10:51

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать в республике три новых региона - Абайскую, Улытаускую и Жетисускую области.

"В Семипалатинском регионе предлагаю создать Абайскую область. Город Семей станет центром новой области. Жители региона давно поднимали этот вопрос", - сказал Токаев в послании народу страны.

Улытауская область будет создана на территории бывшей Жезказганской области. "Город Жезказган вновь станет областным центром. Создание в этом регионе самостоятельной области - это важное решение не только с экономической, но и духовной точки зрения", - отметил он.

Алматинская область станет меньше. "Предлагаю разделить Алматинскую область на две части. В этом регионе будут созданы Жетысуская и Алматинская области. Центром Алматинской области должен стать Капшагай, а центром Жетысуской области - Талдыкорган", - заявил президент.