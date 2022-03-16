На Международной выставке MITT в Москве покажут потенциал Дагестана

16 мар. 10:44

В Москве накануне начала работу 28-я Международная туристическая выставка MITT, и сегодня на ней пройдет День Дагестана, - сообщил министр по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов.

"Сегодня будет объявлен день Дагестана. У нас запланирован гастрономический стол. Будем показывать наши кулинарные изыски. Программа очень насыщенная. Планируем также презентовать программу развития Дербента", - рассказал Мерданов, передает "Интерфакс".

"В этом году свои туристские предложения на международной выставке представляют 13 туроператоров, представители гостиниц и туристско-рекреационного комплекса, и для каждого из них предусмотрены отдельные стойки", - рассказал Мерданов, отметив, что свои уникальные работы представляют мастера с разных промысловых уголков региона.

"Мы пригласили мастеров народных художественных промыслов из разных сел республики по самым различным направлениям. Это унцукульские изделия с орнаментальной насечкой, балхарская керамика, ковры и ковровые изделия. Они будут демонстрировать свои умения и навыки посетителям выставки", - отметил министр, подчеркнув, что в этом году наиболее перспективными и приоритетными направлениями развития в туристической отрасли республики станут этнотуризм, горные маршруты, и, конечно, пляжный, морской отдых.

Напомним, MITT - это самая крупная выставка России в категории "Туризм и отдых", она позволяет регионам России, а также туристическим компаниям со всего мира представить свои продукты и услуги на российском рынке.