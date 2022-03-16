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В Крыму снова будут выращивать рис

В Крыму снова будут выращивать рис

Восстановление Северо-Крымского канала позволит Крыму возобновить выращивание риса.

"Для региона это колоссальная возможность, мы можем опять вернуться к производству риса, это был традиционный и высокорентабельный бизнес", - рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, восемь лет назад подача воды по каналу прекратилась. Снять водную блокаду удалось после начала специальной военной операции России на Украине.

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