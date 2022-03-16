Московские заведения быстрого питания поддержат грантами

16 мар. 10:25

Российская столица не останется без сетей быстрого питания – гранты для их поддержки выделят предпринимателям, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы утвердило порядок предоставления грантов предпринимателям на создание и расширение) сетей быстрого питания на территории города. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Условием получения гранта является открытие новых точек общественного питания в сегменте быстрого обслуживания (фастфуд), работающих в сегменте доступных цен, и прием на работу новых сотрудников", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Размер грантов будет зависеть от площади открываемых точек и ряда других особенностей их работы. Заявки на получение гранта будут приниматься с 28 марта по 30 июня 2022 года, - добавили в столичном правительстве.