Врач рассказала, как просто избавиться от стресса этой весной

16 мар. 10:10

Весной организм человека традиционно испытывает стресс, в этом году к естественным причинам добавились еще и плохие новости, уменьшить стрессовые состояния помогут вода, движение и дыхание, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог МНОЦ МГУ Зухра Павлова, пишет радио Sputnik.

"Весной день становится длиннее, а ночи короче, и человек перестраивается. Переход сопровождается десинхронизацией суточных ритмов. Это сказывается стрессово на нашем организме, а стресс - это всегда нарушение гормонального фона, больше кортизола, меньше серотонина, человек больше нервничает", - сообщила врач.

Стрессы связаны также с пандемией и восстановлением после болезней, с внешнеполитической ситуацией и антироссийскими санкциями.

"Самый простой способ уменьшить негативное влияние эмоций на организм - пить воду. Когда человек пьет воду большими глотками, он блокирует адренокортикотропный гормон (АКТГ), который вырабатывается в голове и заставляет надпочечники вырабатывать кортизол. Выпитая вода - это блокировка избыточного синтеза кортизола", - объяснила Павлова.

Бороться со стрессом можно спортом. "В наших клетках есть митохондрии, когда мышечная масса работает, они начинают перерабатывать гормоны стресса. Хорошо работающая мышечная масса - это такой шредер, уничтожающий гормоны стресса", - уверена врач.

Гармоничного эмоционального фона можно добиться с помощью специальной дыхательной гимнастики. "Короткий вдох, замедленный выдох, и эмоциональный фон балансируется. Можно использовать три цикла дыхания: на счет четыре сделайте вдох, на счет семь - пауза (задержка дыхания), на счет восемь - выдох", - поделилась специалист.