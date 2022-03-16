Мурашко: россиян может поджидать новый "стелс-омикрон"

16 мар. 10:04

В мире набирает силу новый вариант коронавируса "стелс-омикрон", который способен распространяться еще быстрее: он может вскоре добраться до России, - заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Имея более высокую контагиозность, подвариант "омикрона" BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом", - рассказал Мурашко, отметив, что данные мониторинга штаммов коронавируса говорят о том, что существует несколько генетических линий варианта "омикрон", передает РИА Новости.

Первоначально доминирующей линией в разных странах была BA.1, но в последующем появился подвариант "омикрона" BA.2, получивший название "стелс" из-за своей способности еще быстрее распространяться в популяции, пояснил министр.

"Рекордные цифры заболеваемости в последние дни фиксируются в Германии. В понедельник власти Китая сообщили о рекордной для Китая вспышке заболеваемости в десятках городов страны. В большинстве случаев выявляется подвариант "омикрона" BA.2", - подчеркнул Мурашко.

В то же время перенесенный "омикрон" не обеспечивает надежную защиту от заражения "стелс-омикроном", но вакцинация и ревакцинация защищают от него, - отметил министр.

"Даже перенесенное заболевание, вызванное "омикроном", не обеспечивает надежной защиты от стелс-омикрона, в отличии от вакцинации и своевременной ревакцинации", - рассказал Мурашко.

Согласно имеющимся научным и клиническим данным, люди, которые прошли вакцинацию и ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции, имеют значительно меньшие риски заболевания и передачи "стелс-омикрона".

"Более того, согласно данным ряда исследований, у прошедших бустерную вакцинацию случаев "стелс-омикрона" в группах наблюдения зарегистрировано не было", - добавил министр.