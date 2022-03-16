Россия и Турция нарастят сотрудничество в энергетике

16 мар. 9:54

В МИД России сообщили о намерении наращивать сотрудничество с Турцией в сфере энергетики.

Директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон рассказал в интервью РИА Новости, что реализация текущих проектов в сфере нефти и газа идет по плану, сотрудничество планируется нарастить.

Пилипсон отметил, что Россия по достоинству оценивает "сбалансированную линию турецких партнеров", которые не готовы поступиться своими национальными интересами и, в отличие от многих, "не поддаются бесцеремонному внешнему давлению".

"Стратегические проекты в нефтегазовом секторе, которые уже удалось воплотить, работают стабильно, приносят пользу, тогда как реализация пока не завершенных начинаний идет по плану, с соблюдением графиков. Более того, намерены наращивать взаимовыгодное многоканальное сотрудничество с Анкарой – не ограничиваясь сферой энергетики", - подчеркнул представитель МИД.

По словам Пилипсона, для развития сотрудничества Москвы и Анкары остаются широкие возможности, несмотря на потрясения в мировом хозяйстве, "искусственно инспирированные западными странами".