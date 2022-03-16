Сайт Wildberries заработает в нормальном режиме

16 мар. 9:50

Специалисты компании Wildberries устранили большинство ошибок в работе сайта и приложений, - говорится в сообщении компании.

"Наши технические специалисты устранили свыше 90% ошибок в работе мобильных приложений и сайта. В ближайшее время будут исправлены оставшиеся технические неполадки", - заверили в компании, передает ТАСС.

Срок возврата товаров надлежащего качества через пункты выдачи или курьерскую службу продлен, автоматически увеличен срок хранения товаров в пунктах выдачи заказов.

В то же время в компании пообещали, что Wildberries передаст правоохранительным органам данные расследования о сбоях на сайте: "Компания запустила внутреннее расследование инцидента от 14 марта 2022 года, который повлек за собой появление ошибок в работе мобильных приложений и сайта. По его результатам материалы дела будут переданы в правоохранительные органы. Об инциденте были проинформированы представители регулирующих органов", - отмечается в сообщении.

Напомним, 14 марта фиксировались сбои в работе сайта Wildberries. В конце дня компания сообщила об устранении более 70% ошибок в работе сайта и приложений.