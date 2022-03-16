Токаев предложил сменить форму правления в Казахстане

16 мар. 9:44

В ходе обращения к народу Казахстана глава республики Касым-Жомарт Токаев предложил усилить в стране роль парламента и перейти от суперпрезидентской к президентской форме правления.

"Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь прежде всего идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом", - сказал он, пояснив, что подобная система обеспечит оптимальный баланс институтов власти и будет способствовать устойчивому развитию страны.

Далее казахстанский лидер подчеркнул, что в настоящее время в республике "буквально все замыкается на президенте, и это неправильно". "Нужно постепенно отходить от такой практики. Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния", - приводит слова республиканского лидера ТАСС.

Кроме того, он подчеркнул, что в ближайшем будущем будет введен запрет на возможность для родственников главы государства занимать высокие должности.