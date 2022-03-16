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В Узбекистане запретят увольнять работающих пенсионеров

В Узбекистане запретят увольнять работающих пенсионеров

Работодатели в Узбекистане не смогут увольнять работников, достигших пенсионного возраста.

Президент республики Шавкат Мирзиеев согласился с предложением профильных министерств о запрете порядка прекращения трудового договора, заключенного с работником, в связи с достижением им пенсионного возраста, по инициативе работодателя.

Сотрудник, достигший пенсионного возраста, сможет уйти с работы по собственному желанию, отмечается в сообщении.

Проект закона будет разработал министерством занятости и трудовых отношений в двухмесячный срок.

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