В Узбекистане запретят увольнять работающих пенсионеров

16 мар. 9:43

Работодатели в Узбекистане не смогут увольнять работников, достигших пенсионного возраста.

Президент республики Шавкат Мирзиеев согласился с предложением профильных министерств о запрете порядка прекращения трудового договора, заключенного с работником, в связи с достижением им пенсионного возраста, по инициативе работодателя.

Сотрудник, достигший пенсионного возраста, сможет уйти с работы по собственному желанию, отмечается в сообщении.

Проект закона будет разработал министерством занятости и трудовых отношений в двухмесячный срок.