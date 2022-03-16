Крым: восемь лет в России

16 мар. 9:31

У жителей Крыма сегодня праздник: восьмая годовщина со дня проведения референдума, на котором крымчане и севастопольцы проголосовали за воссоединение с Россией.

Достижениями республики за этот срок поделился глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Первое и самое главное - возвращение Крыма в свою цивилизационную общность, в русскую цивилизацию. Именно к этому стремились многие поколения крымчан, и именно это было целью Крымской весны: вернуться в лоно своей матери, России", - рассказал Константинов, передает РИА Новости.

Второе достижение крымчан - это сохранение мира под надежной защитой российской государственности: "Они вернулись в страну, в которой можно жить безопасно, которой можно гордиться. Быть частью великой страны, своей Родины - эта мечта крымчан сбылась", - подчеркнул глава парламента.

Крыму есть чем гордиться и в решении экономических проблем: "Вспомним хотя бы инфраструктурные проекты: наш мост, аэропорт, трассу "Таврида". А ведь еще появились новые больницы, детские сады, школы и многое другое. Это колоссальное развитие всех сфер жизни Крыма. Наши доходы бюджета, инвестиции ни в какое сравнение не идут с украинским периодом. Люди поверили в себя и поняли, что можно улучшить жизнь каждого: от жителя самого маленького села до обитателя больших городов - вот это является основным результатом за восемь лет", - подчеркнул глава парламента.

Что касается признания российского статуса полуострова, Владимир Константинов выразил уверенность, что уже в ближайшее время Украина обязательно признает его.

"Можно быть уверенными в том, что уже в ближайшее время, после окончательной демилитаризации и денацификации Украины, она обязательно признает российский статус Крыма", - сказал Константинов, отметив, что признание такого статуса странами мира - это своего рода индикатор.

"Те, кто на стороне правды, наш выбор признают. Те, кто остаются под пятой империи лжи, не признают никогда. По мере освобождения из-под этой пяты той или иной страны будет множиться и число тех, кто наш статус признает", - сказал глава крымского парламента, добавив: для крымчан признание и раньше не было самоцелью, а теперь и подавно.