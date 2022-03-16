Из России уходит первая зарубежная фармкомпания

16 мар. 9:15

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостановит ввоз в Россию ряда лекарств, а также прекратит инвестиции и клинические испытания в России, пишет "Коммерсантъ".

Решение производителя лекарств связано с ситуацией на Украине.

Eli Lilly - первая из фармацевтических компаний, заявившая об уходе из России.

"Наши операции в России в настоящее время сосредоточены только на том, чтобы люди, страдающие от таких заболеваний, как рак и диабет, продолжали получать необходимые им лекарства Lilly", - говорится в пресс-релизе компании.

В Eli Lilly добавили, что прибыль от продаж в России будет пожертвована организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи.

Ранее компании Pfizer и Bayer сообщили о приостановлении инвестиций в проекты в России.