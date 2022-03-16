"АвтоВАЗ" заработал на полную мощь

16 мар. 9:11

Сегодня утром российский автогигант "АвтоВАЗ" возобновил производство моделей Lada Granta и Lada Niva Legend на заводе в Тольятти, - сообщили в пресс-службе компании.

"Как и планировалось, "АвтоВАЗ" сегодня с утра запустил сборку на линиях Kalina и Niva", - рассказали в компании, передает РИА Новости.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault, ее производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva.

Напомним, обе производственные площадки "АвтоВАЗа" с 5 марта простаивали из-за проблем с поставками электронных компонентов, и лишь через неделю, 11 марта, компания анонсировала возобновление производства на заводе в Тольятти с 16 марта.