В Россию вернулись более 80% организованных туристов

16 мар. 8:53

Туроператорам удалось вывезли из-за рубежа свыше 80% организованных туристов из России.

"При поддержке Ростуризма на сегодняшний день туроператоры обеспечили возвращение домой более 80% наших организованных туристов - это порядка 75 тыс человек. Только за последние сутки удалось обеспечить вывоз более 1,5 тыс организованных туристов", - сообщает пресс-служба Ростуризма в среду.

Российских туристов возвращают домой либо специальными чартерными рейсами, либо регулярными стыковочными рейсами через третьи страны, уточнили в ведомстве.

В настоящее время больше всего россиян находится в Египте, также туристы остаются в Турции, ОАЭ, Доминикане, Вьетнаме и Таиланде.

Вопросом возвращения самостоятельных туристов занимаются Минтранс и Росавиация при поддержке МИДа и Ростуризма и ряда других ведомств. Согласно данным Госуслуг, за границей находятся свыше 10,5 тыс самостоятельных туристов из России.