Опрос: сбережения в наличных хранят 36% россиян

16 мар. 8:41

Многие россияне предпочитают хранить свои сбережения в виде наличных, сообщает банк "Хоум Кредит" по результатам всероссийского онлайн-опроса, пишет ТАСС.

"Наличные в качестве инструмента хранения сбережений выбрали 36% от опрошенных, 6% - планируют купить иностранную валюту (доллары или евро) и хранить ее в наличном виде. Банковский сберегательный продукт выбрали 29%, 7% предпочли валютные продукты", - отметили эксперты банка.

Вкладывать сбережения в недвижимость среди россиян не слишком популярно - такой вариант оказался привлекателен для 11% респондентов. Еще 10% россиян используют ценные бумаги российских эмитентов, 4% предпочли иностранные ценные бумаги.

Всероссийский онлайн-опрос банка "Хоум Кредит" затронул аудиторию в возрасте от 18-54 лет, в нем приняли участие 1 086 жители городов с населением от 100 тыс человек.