В российском посольстве уверены, санкции США загоняют отношения двух стран в глухой тупик

16 мар. 8:11

Отношения России и США загоняются в глухой тупик новыми персональные санкции США против официальных представителей России, объявленными 15 марта.

"Очередная враждебная акция продолжает загонять российско-американские отношения в еще более глухой тупик. Препятствует сохранению немногочисленных каналов взаимодействия между нашими странами", - говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне, опубликованном во вторник в Telegram-канале ведомства.

В посольстве подчеркнули, что "подобные выпады не останутся без ответа, как того требует принцип взаимности".

Накануне США ввели санкции в отношении 11 представителей оборонного сектора РФ, в том числе главы Росгвардии Виктора Золотова, гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, восьми заместителей министра обороны РФ, а также представителей МВД Чечни, судьи Басманного районного суда Москвы Натальи Мушниковой и других официальных лиц.