Автобусы начали ходить между Узбекистаном и Казахстаном

16 мар. 7:38

Узбекистан и Казахстан договорились о запуске железнодорожного и автобусного сообщения после двухлетнего перерыва. Первые автобусы отправятся уже сегодня.

"Снимаются все ограничения по свободному пропуску граждан Казахстана и граждан Узбекистана через все наземные пункты пропуска на узбекско-казахской границе, возобновляется международное пассажирское железнодорожное и автобусное сообщение на паритетной основе при строгом соблюдении карантинных правил", - говорится в сообщении Минтранса Узбекистана.

Напомним, железнодорожное и автобусное сообщение между республиками было прервано два года назад из-за пандемии коронавируса.

Автобусы начнут ходить уже 16 марта, анонсированы следующие маршруты: Ташкент – Нур-Султан, Ташкент – Алматы, Ташкент – Кызылорда, Ташкент – Туркестан, Ташкент – Иргели, Чирчик – Шымкент, Чирчик – Алматы.

Когда будет запущено железнодорожное движение между городами Узбекистана и Казахстана пока неизвестно.