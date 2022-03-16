Худавердян продержался на посту главы "Яндекса" менее суток

16 мар. 7:52

Тигран Худавердян, 15 марта назначенный на пост генерального директора "Яндекса" в России, а также являющийся управляющим директором группы компаний "Яндекса" с 2019 года, 16 марта сообщил, что освободит занимаемые посты.

Худавердян покидает Совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N. V., также он оставляет должности в голландских дочерних структурах компании. ЕС и Великобритания включили его в список санкций вечером 15 марта.

"В "Яндексе" сформировалась сильная команда управленцев, и Совет директоров рассмотрит изменения в структуре руководства, опираясь на эту команду. До 15 апреля Елена Бунина исполняет обязанности генерального директора ООО "Яндекс", - говорится в пресс-релизе "Яндекса".