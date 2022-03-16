Израиль отказал во въезде украинским беженцам и туристам

16 мар. 7:20

Власти Израиля сообщили, что не будут пускать в страну украинских беженцев, всего Израиль сможет принять не более пяти тыс украинцев и только по спецразрешению.

В посольстве Украины в Израиле пояснили, что для въезда украинцам нужно подать заявку и получить специальное разрешение от МВД Израиля, оно предоставляется приоритетным категориям граждан при определенных условиях.

"Прибытие в Израиль и посадка на рейсы производятся при наличии предварительного разрешения МВД Израиля", - подчеркнули в дипмиссии.

Израиль также ограничил въезд украинских туристов. "Лица, которые пытаются въехать в Израиль в статусе туристов, не могут беспрепятственно въехать в страну", - указали в украинском посольстве.

На Украине такое решение считают фактической приостановкой безвизового режима между странами. "Считаем приостановление безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины недружественным шагом, нуждающимся в немедленном исправлении", - написал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в Facebook.