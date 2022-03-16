В России выявили новую схему мошенничества с банковскими картами

16 мар. 7:06

Мошенники запустили сайты, где россияне якобы могут проверить, не слиты ли их банковские карты в сеть, информирует Роскачество.

Ранее "Коммерсант" писал, что по данным специалистов по кибербезопасности, на теневых форумах появились данные более чем 100 тыс карт клиентов российских банков. Теперь мошенники предлагают россиянам ввести данные карты, чтобы "проверить, не попали ли они в руки злоумышленника".

"Единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт не существует. Все подобные сервисы в Сети являются мошенническими", - предупредил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

По его словам, не следует вводить данные карты на сомнительных сайтах, а также диктовать их при телефонном разговоре с потенциальным мошенником.