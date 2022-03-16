Москвичам пообещали прохладный день

16 мар. 6:48

В среду в Москве и Подмосковье ожидается около ноля, без осадков, сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет определяться гребнем антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 2 градусов до ноля, местами до плюс 1 градуса, по области - от 3 градусов мороза до плюс 2 градусов", - информируют синоптики.

Ветер днем северо-восточный, 3-8 м/с, атмосферное давление - 766 мм ртутного столба, на 14-16 мм выше нормы.

Ранее россиян предупредили о холодной аномалии, связанной с мощным антициклоном.