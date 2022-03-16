Новый глава "Яндекса" Худавердян включен в санкционный список ЕС

16 мар. 6:42

Управляющий директор группы "Яндекс" и новый генеральный директор "Яндекса" в России Тигран Худавердян попал в список санкций ЕС из-за ситуации на Украине.

Это следует из обнародованного в официальном журнале ЕС документа. Во вторник Великобритания также ввела санкции в отношении Худавердяна.

Ранее "Яндекс" сообщил, что Худавердян назначен гендиректором "Яндекса" в России вместо Елены Буниной, он будет совмещать этот пост с должностью управляющего директора всей группы "Яндекс".

В Евросоюзе считают, что "Яндекс" причастен к "сокрытию информации от россиян по военной операции России на Украине".