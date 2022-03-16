В Крыму ожидают восстановления железнодорожных веток с Украиной

16 мар. 6:30

Все железнодорожные ветки, ранее связывавшие Крым и Херсонскую область Украины, будут восстановлены, заявил в интервью РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о возобновлении технического железнодорожного сообщения от Крыма до Херсона, по маршруту доставляют гуманитарную помощь и стройматериалы. Данная железнодорожная ветка была разобрана на границе в районе Армянска восемь лет назад украинскими националистами. Также ранее из Крыма шла еще одна железнодорожная ветка в сторону Мелитополя.

"Стоит (рассчитывать на полноценное транспортное сообщение с Украиной. -ред.) Уже сейчас оно восстанавливается. А в дальнейшем обязательно будет восстановлен транзит через Херсонщину - в сторону Одессы и Харькова. Все эти магистрали, как железнодорожные, так и автомобильные, построены не укронацистами. Они на них засели, как соловьи-разбойники, прервав их функционирование на долгие восемь лет", - заявил Константинов.

Он добавил, что теперь "хулиганить" на дорогах они не смогут.

"Восстанавливаться будет все. Я уже об этом сказал: это наши коммуникации, созданные потом и кровью наших предков. Всякое отребье сумело их захватить и испортить, но по мере его уничтожения мы все это будем восстанавливать", - отметил парламентарий.