Мессенджер Slack стал блокировать аккаунты россиян

16 мар. 6:13

Мессенджер Slack (компания Salesforce) с 15 марта ограничивает доступ пользователей из России к их аккаунтам.

"Slack обязан принять меры для соблюдения санкционных норм в США и других странах, где мы работаем, включая приостановку действия учетных записей в некоторых случаях без предварительного уведомления в соответствии с законом", - говорится в заявлении компании, пишет портал Axios.

В компании добавили, что удалять данные клиентов не планируется, при этом предприятия, находящиеся под санкциями, не смогут получить доступ к своим данным до тех пор, пока ограничения не будут сняты.