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В Дагестане рассказали, насколько подорожал сахар

В Дагестане рассказали, насколько подорожал сахар

Цена на сахар в Дагестане за неделю выросла на 8-10 рублей. Об этом было сказано на совещании о ситуации с запасами основных продовольственных товаров, сообщает пресс-служба правительства республики.

Так, глава Минпромторга Дагестана Низам Халилов заявил, что сахар завозится в регион 8-10 крупными предприятиями преимущественно из Кубани и продается гражданам и предприятиям пищевой промышленности.

"Мы направили в федеральный центр предложение, чтобы по аналогии с прошлым годом были выделены субсидии производителям сахара и масла подсолнечного", - приводит его слова пресс-служба.

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