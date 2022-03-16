В Дагестане рассказали, насколько подорожал сахар

16 мар. 5:25

Цена на сахар в Дагестане за неделю выросла на 8-10 рублей. Об этом было сказано на совещании о ситуации с запасами основных продовольственных товаров, сообщает пресс-служба правительства республики.

Так, глава Минпромторга Дагестана Низам Халилов заявил, что сахар завозится в регион 8-10 крупными предприятиями преимущественно из Кубани и продается гражданам и предприятиям пищевой промышленности.

"Мы направили в федеральный центр предложение, чтобы по аналогии с прошлым годом были выделены субсидии производителям сахара и масла подсолнечного", - приводит его слова пресс-служба.