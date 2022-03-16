Алиев и Блинкен обсудили ситуацию на Украине и Южном Кавказе

16 мар. 23:55

Во вторник, 15 марта, состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом говорится в распространенном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.

В ходе беседы стороны поговорили о ситуации на Украине и Южном Кавказе, в том числе о процессе нормализации между Арменией и Азербайджаном.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул неизменную важность двустороннего американо-азербайджанского партнерства и приверженность США содействию мирному, демократическому и процветающему будущему для региона Южного Кавказа", - сказал дипломат.

По его словам, Блинкен также отреагировал на недавние сообщения об эскалации между армянскими и азербайджанскими силами. "Госсекретарь призвал стороны проявлять сдержанность и активизировать дипломатические контакты для поиска всеобъемлющих решений всех остающихся вопросов. Он также подчеркнул важность соблюдения прав человека и основных свобод в Азербайджане", - поведал Прайс.

Помимо этого, Блинкен и Алиев обсудили региональной безопасности, передает ТАСС.