Евросоюз запретил сделки с рядом российских компаний

15 мар. 23:48

Новые ограничительные меры Евросоюза запрещают сделки с "Роснефтью", "Газпром нефтью", "Камазом", "Транснефтью". Об этом сказано в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

"Должно быть запрещено прямо или косвенно участвовать в любых сделках с юридическим лицом, организацией или органом, учрежденном в России… как указано в приложении XIX…", - говорится в документе.

Запрет также распространяется на следующие компании: "Алмаз-Антей"; "Оборонпром"; "Уралвагонзавод"; ОАК; Ростех; "Севмаш"; "Совкомфлот"; Объединенная судостроительная корпорация.