Реален ли отказ от доллара из-за антироссийских санкций? 

Попытка запада "парализовать" активы российского Центробанка положила начало дискуссии о контроле над активами, деноминированными в долларах и евро. Телерадиокомпания Турции TRT World вспоминает, как в разгар финансового кризиса 2008 года на фондовых рынках царила паника, компании закрывались, один из самых престижных банков Lehman Brothers объявил о банкротстве, пенсионные накопления таяли, а люди массово теряли работу.

Центром всех проблем оказался американский рынок жилья. По мнению экспертов, неспособность американских регуляторов контролировать жадных банкиров и рискованных трейдеров, занимающихся долговыми обязательствами, привели к самой болезненной экономической рецессии в современной истории. Выдающиеся инвесторы, в том числе и Джим Роджерс, предсказывали крах доллара. Вашингтон занимал огромные средства из-за рубежа для финансирования дефицита текущего счета. Казалось, наступило время продавать доллар и искать более безопасные варианты. Но случилось все в точности наоборот: деньги начали литься рекой в США, а государственные облигации разлетался как горячие пирожки. Центральные банки Европе и Азии скупали казначейские облигации и создавали долларовые резервы. Международная ликвидность все-таки добралась до страны, которая изначально и затеяла финансовый беспорядок.

Вот чем объясняется сила американского доллара. Во времена финансового кризиса инвесторы стремятся покупать доллары, чтобы защитить свои накопления. Половина всех выпущенных в обращение долларовых банкнот (примерно $950 млрд) находится в других странах, где люди покупают их в качестве страховки против инфляции. Но эксперты говорят, что жесточайшие санкции, которые Америка и ее партнеры ввели сейчас против России, могут заставить Центральные банки переосмыслить свою зависимость от доллара. Около $300 млрд валютных резервов российского Центрального банка были заморожены в ответ на операцию на Украине. ”В краткосрочной и среднесрочной перспективе, думаю, будет предприниматься все больше усилий для поиска альтернативы американскому доллару, - говорит Усмен Манденг, эксперт по управлению резервами центральных банков. - Развивающиеся рынки составляют примерно половину мирового ВВП, однако их валюты не играют абсолютно никакой роли в международных транзакциях. Эти страны в ближайшие годы определенно предпримут попытку устранить подобное неравенство”.

Кто правит миром?

С другой стороны, вклад США в мировую экономику составляет 20%. При этом 60% мировых валютных резервов, которые Центральные банки создают на черный день, хранятся в американской валюте. Центральный банк накапливает резервы за счет интервенций на внутреннем валютном рынке. Центральный банк Китая, например, покупает американские доллары, чтобы удержать юань от подорожания и обеспечить конкурентоспособность китайского экспорта. ”Доллар в настоящее время - самая важная международная валюта, которая позволяет Центральным банкам поддерживать необходимую ликвидность в ходе крупномасштабных интервенций на валютном рынке. Для таких действий нужна очень ликвидная валюта. Доллар как раз и предоставляет необходимую ликвидность”, - говорит Манденг.

Центральные банки и частные иностранные инвесторы накопили резервы на сумму $7 трлн, покупая ценные бумаги Казначейства США. Но постепенно инвесторы расширяют свои портфели. В 2015 году иностранным инвесторам и Центральным банкам принадлежали 50% находящихся в обращении ценных бумаг Казначейства США. Однако к 2021 году у них было 33% облигаций, что говорит об их интересе к другим мировым валютам.

Россия снизила свои долларовые резервы в последние годы, особенно после санкций, введенных в связи с присоединением Крыма в 2014 году. Большая часть из $300 млрд резервов, замороженных в ответ на операцию на Украине, хранится в евро и других валютах.

Последствия потери доступа к резервам проявились сразу же. Стоимость российского рубля упала, а Центральный банк страны в качестве меры поддержки национальной валюты поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%.

Эксперты утверждают, что Россия не была готова к координированному экономическому удару со стороны США и их союзников. Семь российских банков были отключены от международной системы платежей SWIFT. Транснациональные компании от Toyota и Maersk до Apple и Mcdonald's приостановили свою деятельность в России. Есть опасения, что воздействие санкций на российскую экономику будет длительным.

Есть ли возможность заменить доллар?

Будет непросто заменить доллар в качестве резервной валюты, поскольку он по-прежнему занимает доминирующее положение в качестве платежного средства в международной торговле, говорит Салим Раза, бывший управляющий Центрального банка Пакистана.

Китай пытается продвигать альтернативные валюты, в частности собственный юань или Специальные права заимствования (СПЗ), средство, которое используется Международным валютным фондом для представления корзины валют. ”Можно ли создать новую резервную валюту? Вероятно, да. Но для этого нужен торговый блок”, - уверен эксперт.

В последние годы Россия и Китай предприняли ряд шагов по отказу от американского доллара, в частности, была разработана система трансграничных платежей в собственных валютах, также осуществляются валютные свопы. Россия пытается убедить иностранные банки присоединиться к собственному аналогу SWIFT - Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).

Европейский Союз - пример того, как торговый блок может забрать долю у американского доллара. Около 20% мировых валютных резервов хранятся в евро. Большая часть российского экспорта в Китай оплачивается в евро. Однако китайский экспорт в Россию по-прежнему деноминирован в долларах.

Тем не менее даже евро может был рискованным решением для стран, у которых разногласия с Вашингтоном. ЕС может ввести санкции вместе с США, как выяснила Россия на своем опыте. Юань - претендент на то, чтобы оспорить статус доллара. Китай - самый крупный мировой экспортер, а Пекин использует кредиты и другие меры, чтобы усилить свое влияние в странах с развивающейся экономикой.

Однако Китай по-прежнему жестко регулирует собственную финансовую систему. Валюту раздобыть не так просто, а у инвесторы недостаточно доверяют китайской правовой и судебной системам. Доля юаня в международных платежах составляет 3,2%. Доля американского доллара - 40%, а евро - 36%. ”Китай не размещает свою валюту на офшорных счетах. Нельзя прийти в банк и попросить открыть счет в китайских юанях”, - говорит Раза.