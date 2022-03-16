Ирано-израильский конфликт перерастает в войну беспилотников 

Тегеран обвиняет Израиль в февральской атаке на одну из своих баз в западной части страны, в результате которой были уничтожены сотни БПЛА. Как отмечает Al-Monitor, вялотекущая израильско-иранская война становится всё более интенсивной. На протяжении многих лет столкновения происходили в тайне от всех, а нападения совершались с невероятной аккуратностью, однако в последнее время конфликт ускоряется до состояния открытой войны.

Стороны по-прежнему не берут на себя ответственность за свои действия, используют посредников и устраивают атаки, которые сложно приписать кому-либо конкретно, тем не менее постепенно происходит отказ от подобной тактики. Израиль, по всей видимости, решил изменить политику, а Тегеран, судя по всему, начинает терять терпение и больше не хочет сдерживаться.

Как сообщает ливанский канал Al-Mayadeen, связанный как с "Хезболлой", так и с Ираном, сотни беспилотных летательных аппаратов различных типов, в том числе и ударные дроны, были ликвидированы в феврале в результате массированного авианалета на западную иранскую базу, расположенную недалеко от города Керманшах. Иранцы уверены, что атака была совершена при помощи шести ударных дронов израильских Вооруженных сил. Израиль не ответил на обвинения и не взял на себя ответственность за нападение.

Если так на самом деле и было (и пока что опровержений данной информации нет), то проведенная масштабная операция напоминает первые часы Шестидневной войны 1967 года, когда Израиль разрушил Военно-воздушные силы Египта, Иордании и Сирии, а также частично ВВС Ирака, нанеся арабским соседям смертоносный удар, определивший исход войны. Хотя Израиль и Иран официально не находятся в состоянии войны, и вряд ли кто-либо из них сможет одержать победу за шесть дней, операция, в ходе которой была уничтожена значительная часть иранского флота БПЛА может считаться серьезным стратегическим достижением.

Ночью 13 марта более десяти баллистических ракет нанесли удар по столице иракского Северного Курдистана, Эрбилю. Корпус стражей Исламской революции взял на себя ответственность за нападение, сообщив, что были поражены израильско-американские цели. Предположительно, ракеты были выпущены в ответ на уничтожение иранского флота беспилотников, а не в ответ на убийство двух высокопоставленных иранских командиров в результате воздушного налета на пригород Дамаска, который Иран также приписал Израилю, обязавшись отомстить. Пока обоих иранских командиров хоронили в Иране, кибератака вывела из строя сайты израильского правительства на короткое время вечером 14 марта.

Напряженность стала причиной визитов израильских высокопоставленных чиновников в Вашингтон на прошлой неделе. Среди официальных лиц, побывавших в столице США, руководитель общей службы безопасности Шабак Ронен Бар, глава военной разведки генерал-майор Аарон Халива, а также заместитель начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-майор Херци Ха-Леви. Согласно официальным сообщениям, визиты состоялись в рамках ежегодных оценочных встреч с американскими коллегами. На пресс-конференциях чиновники сообщили, что руководители израильских служб безопасности предупредили о возможном обострении ситуации. О чем именно они говорили - о беспорядках в Иерусалиме, о возможных атаках со стороны Сектора Газа накануне священного месяца Рамадан или о нестабильном израильско-иранском фронте - не известно.

Еще до прихода к власти премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призывал к изменению политики и отказу от ненужной траты энергии и ресурсов на атаки по "Хезболле" и другим иранским "посредникам", а вместо них сосредоточиться на прямых ударах по Ирану. В 2015 году, докладывая тогдашнему премьеру Биньямину Нетаньяху, он назвал иранскую стратегию ”борьбой с кошачьими лапами”, в то время как необходимо нанести удар по самому коту.

Полтора месяца назад в интервью газете Maariv Беннет, отвечая на вопрос о том, стоит ли Израилю задуматься о прямом ударе по Ирану, вместо того, чтобы атаковать посредников, сказал: ”Вы правы. Мы слишком долго шли на поводу у Ирана. Мы просто неудачники. Я в том числе, когда участвовал во второй Ливанской войне. Я воевал против иранских посредников, а в это время аятоллы, которые финансировали операцию и отдавали приказы, оставались целыми и невредимыми. Заняв должность премьер-министра, я решил заново переосмыслить нашу стратегию, и сосредоточиться на том, что происходит именно в Иране”.

Неужели Беннет решил изменить тактику Израиля и перейти к более открытым и прямым ударам по Ирану? Пока не понятно. Израиль не взял на себя ответственность за последние атаки в Сирии и Иране, но обе стороны определенно ведут войну БПЛА, направляя дроны различных размеров друг против друга.

Генерал-майор Эйтан Бен-Элияху, командир ВВС в отставке, в интервью Al-Monitor сказал, что ”есть два новых измерения, которые нельзя игнорировать: это разнообразие беспилотников, которые есть у Ирана, и их количество”. По словам бывшего пилота, дроны из относительно примитивных средств превратились в значительную силу, способную наносить ущерб, уничтожать, собирать разведданные, вести электронную борьбу и играть важную роль на поле боя. На данный момент неизвестно, сколько иранских БПЛА было уничтожено в результате атаки, которую приписывают Израилю.