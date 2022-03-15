Китай снова оказался на передовой борьбы с коронавирусом, напугав инвесторов

Всплеск заболеваемости омикрон-штаммом COVID-19 заставил китайские власти изолировать жителей страны, закрыть фабрики и остановить движение грузовиков, усугубив и без того непростую ситуацию с цепочками поставок. New York Times пишет, что грузовики задерживаются, поскольку водители вынуждены сдавать тесты. Ставки на перевозку контейнеров растут, так как суда долгое время простаивают в портах. Все больше товаров оседают на складах.

Пытаясь сдержать самую сильную вспышку COVID-19 с начала 2020 года, власти Китая распоряжаются о локдаунах и ограничениях, которые усиливают напряженность в глобальных цепочках поставок. Меры, на которые идет Китай, где сосредоточена треть мировой промышленности, нарушают производство конечных продуктов для таких компаний как Toyota и Volkswagen, Apple, возникают проблемы с изготовлением печатных плат и компьютерных кабелей.

Сегодня число заболевших по всей стране составило 5 тыс. человек. Уровень кажется невысоким по сравнению с другими крупными странами. Но ”нулевая терпимость” Китая к коронавирусу предусматривает более жесткие меры изоляции и массовое тестирование, а также введение карантина на государственных предприятиях. Поскольку несколько больших индустриальных городов страны на данный момент борются со вспышками, такие меры наносят удар по фабриками и транспортным сетям, которые являются основой китайской промышленности и глобальной экономики.

После роста на прошлой неделе, нефтяные цены упали на 5% в начале торгов в понедельник, частично из-за опасений по поводу экономического замедления в Китае. Глобальный экономический ущерб, который уже ощущается в связи с ростом заболеваемости в Китае и жестким ответом правительства, может стать еще сильнее.

Чиновники в Пекине и бесконечный список городов и провинций, в которых распространяется вирус, говорят о том, что правительство пойдет на еще более серьезные меры, чтобы справиться со вспышкой. ”Совсем недавно местные очаги эпидемии появились во множестве городов нашей страны. В сонном мы имеем дело с омикрон-штаммом, который распространяется очень быстро и выявить его не так просто, - сказал сегодня представитель Национальной комиссии по здравоохранению Ми Фэн. - Профилактика и борьба с эпидемией дается непросто, ситуация довольно сложная”.

В северо-восточной провинции Цзилинь, где зафиксировано наибольшее количество заболевших, расположены автомобильные заводы, а также фабрики по изготовлению запчастей. Чжан Ли, заместитель директора местного управления здравоохранения призвал местных жителей и чиновников ”срочно мобилизовать все силы и преодолевать трудности, стиснув зубы, поскольку провинции предстоит гонка со временем”.

Для иностранных инвесторов большую проблему представляет не сама вспышка, а непредсказуемость ответа Пекина. ”Риски для бизнеса в Китае сейчас выше, чем на протяжении всего времени с весны 2020 года”, - говорит Джулиан Маккормак, председатель Торговой палаты Великобритании в Китае.

Локдауны спровоцировали приостановку работы на фабриках электроники на юге страны, а также целого ряда промышленных компаний в центральном Китае. Города, расположенные неподалеку от Шанхая, либо закрыли магистрали, либо требуют от каждого водителя отрицательный ПЦР-тест, в результате чего на дорогах образовались многокилометровые пробки из грузовиков, на которых важные компоненты доставляются с одного предприятия на другое.

Высокая стоимость международных перевозок, серьезная проблема, возникшая в прошлом году и усилившая инфляцию в США, снова актуальна после падения в прошлом месяце во время празднования Китайского нового года.

В прошлую пятницу, до введения очередных коронавирусных ограничений в Китае, стоимость перевозки контейнера из Азии на Западное побережье США достигла $16353 по сравнению с $16155 неделей ранее. По данным платформы Freightos, через которую бронируются грузы, тарифы выросли почти в три раза с прошлого года и в 12 раз с 2020 года.

Работники китайских портов должны жить и работать в доках вдали от своих семей как минимум два месяца, чтобы избежать заражения. Таким образом, в этот раз деятельность портов продолжается даже в разгар вспышки заболеваемости, хотя прошлой весной и летом большие контейнерные терминалы в Шэньчжэне и в окрестностях Шанхая были закрыты.

Однако из-за проблем, связанных с перевозкой товаров на грузовиках, отправка судов задерживается как минимум на 12 часов. Вполне вероятно, что вскоре им придется ждать до двух недель, считает Джули Гердеман, исполнительный директор компании Everstream Analytics, занимающейся анализом цепочек поставок. ”Даже самые предусмотрительные компании пострадают в связи с новыми локдаунами в Китае, поскольку гибкость в цепочке поставок минимальна”, - уверена эксперт.

Авиаперевозки тоже столкнулись с очередными проблемами. Во вторник Управление гражданской авиации Китая сообщило, что большинство международных рейсов, запланированных в огромный шанхайский аэропорт Пудун будут переправлены в другие китайские города, начиная с понедельника и до 1 мая. За счет этого в Шанхае будет больше бесплатных мест для соблюдения карантина местными жителями, однако задержки экспорта станут еще масштабнее.

По меньшей мере пять крупных промышленных городов были полностью закрыты из-за коронавируса: Дунгуань и Шэньчжэнь на юге Китая, недалеко от Гонконга, где у Foxconn огромные фабрики по производству Iphone и других продуктов компании Apple; Чанчунь и Цзилинь в северо-восточной провинции Цзилинь; и Ланфан, расположенный недалеко от Пекина. Города поменьше тоже были закрыты, в том числе Суйфэньхэ и Маньчжурия на границе с Россией.

Владельцам предприятий в Дунгуане, индустриальном городе, где проживают 7,5 млн человек, было позволено продолжать работать при условии, что сотрудники живут в общежитиях на территории заводов, которую нельзя покидать и посещать.

Дэн Шивэнь, владелец небольшой фабрики по производству упаковочных материалов в Дунгуане, говорит, что несколько десятков его рабочих живут и работают на территории предприятия, но у него нет возможности доставить продукцию покупателям. ”Мы пока все, что производим, оставляем у себя”, - сообщил он.

Другие города, в частности, Шанхай, пока не объявили общегородской локдаун, но уже временно закрыли многие районы, торговые центры и индустриальные парки, а компании призывают своих сотрудников по возможности работать из дома.

Ежечасно в течение понедельника и вторника список компаний, заявивших о приостановке деятельности в связи с локдауном расширялся. Toyota и Volkswagen остановили работу на сборочных заводах и других предприятиях в Чанчуне, производитель печатных план Unimicron Technology - в Шэньчжэне, а компания по производству светоизлучающих диодов Global Lighting Technologies - в Шанхае.

Некоторые компании, в том числе и Foxconn, заявили, что попробуют перенести производство на другие заводы. Но Мэри И. Ловли, старший научных сотрудник Института мировой экономики Петерсона, считает ”маловероятным”, чтобы у Foxconn были свободные мощности на других заводах, которые могут компенсировать масштабное производство возле Гонконга.

Скорее всего, Foxconn и другие компании отдадут предпочтение своим главным клиентам, например, Apple. ”То есть ситуация повториться: небольшие компании, которые зависят от импорта комплектующих и оборудования из Китая, ощутят на себе наибольший удар, - говорит Ловли. - Китай готов пойти на что угодно, чтобы взять ситуацию со вспышкой под контроль. Вопрос в том, кто окажется сильнее, китайское правительство или вирус. Всем ведь известно, что омикрон довольно упорный противник”.