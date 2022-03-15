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США будут наращивать санкционное давление на Россию

США будут наращивать санкционное давление на Россию

Администрация США собирается наращивать санкционное давление на Россию. Об этом заявил сегодня руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы уже применили комплекс мер, которые были беспрецедентными по своему масштабу, по охвату и по последствиям. Пока президент Путин продолжает эскалацию [, мы, работая с нашими союзниками и партнерами, будем продолжать обострять [санкции против РФ]", - цитирует его ТАСС.

При этом Прайс подчеркнул, что США не будут анонсировать, какие именно ограничительные меры могут быть приняты. "И я должен сказать, что экономические санкции, другие финансовые и экономические меры, которые мы применили к Российской Федерации, - это одна из важных мер оказания давления на Кремль, на президента Путина и на тех, кто его окружает", - добавил представитель Госдепратамента.

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