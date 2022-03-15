Новый глава "Яндекса" Худавердян попал под санкции Великобритании

Великобритания ввела санкции в отношении нового главы "Яндекса" Тиграна Худавердяна. Об этом говорится в документе, опубликованном правительством Соединенного Королевства.
Новые ограничительные меры также коснулись журналистов Артема Шейнина и Армена Гаспаряна.
Санкции предполагают заморозку активов в Великобритании и запрет на въезд в страну.
Как отметила министр иностранных дел Соединенного Королевства, в настоящее время под санкциями находится уже более 1 тыс российских граждан и предприятий, передает РИА Новости.