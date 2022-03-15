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Польский хавбек покинул "Краснодар" в одностороннем порядке

Польский хавбек покинул &quot;Краснодар&quot; в одностороннем порядке

Полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк приостановил контракт с футбольным клубом в одностороннем порядке. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте команды.

"Гжегож Крыховяк уведомил "Краснодар", что в соответствии с новыми правилами ФИФА он приостанавливает действие контракта с клубом с 12 марта по 1 июня 2022 года", - рассказали в пресс-службе клуба.

До конца текущего сезона 32-летний хавбек будет защищать цвета греческого АЕКа.

Напомним, на фоне ситуации на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.

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