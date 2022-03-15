Байден едет в Европу

15 мар. 21:59

Президент США Джо Байден в конце марта отправится с визитом в Европу. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В рамках поездки американский лидер посетит внеочередной саммит НАТО, запланированный на 24 марта. "На нем глава государства планирует обсудить меры сдерживания и предпринимаемые нами усилия в ответ на неспровоцированную атаку РФ на Украину", - цитирует Псаки ТАСС.

Она добавила, что в ходе визита в Европу президент США также собирается поучаствовать в саммите Евросовета.