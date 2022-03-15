Грузинский парламент принял резолюцию об ускоренной интеграции в Евросоюз

15 мар. 21:55

Парламент Грузии на состоявшемся 15 марта заседании принял резолюцию, которая призывает Европейский союз ускорить процесс интеграции республики в объединение.

Вынося проект резолюции на голосование, глава парламентского комитета по вопросам интеграции с Европой Мака Бочоришвили отметила, что для того, чтобы достичь успеха на пути интеграции в ЕС, Грузии в первую очередь нужна четкая поддержка членов Евросоюза. "Поэтому я думаю, что будет своевременным, если параллельно с заявкой о членстве в Евросоюзе парламент Грузии еще раз озвучит желание Грузии в связи с членством в ЕС", - цитирует ее ТАСС.

Кроме того, в документе содержится призыв к исполнительной власти Грузии и Евросоюзу способствовать более активному участию республики в программах ЕС, а также ускорить интеграцию страны в единое экономическое пространство объединения.

За резолюцию проголосовали 111 депутатов из 150 депутатов, в том числе представители оппозиционных партий.