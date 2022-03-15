Азербайджан заявил о готовности нормализовать отношения с Арменией

15 мар. 21:51

Азербайджан выдвинул предложения для нормализации отношений с Арменией и выразил готовность их реализации, говорится в распространенном комментарии пресс-службы МИД республики в связи с заявлением министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна о том, что переговоры Баку и Еревана о заключении мирного соглашения должны проходить без предварительных условий.

В комментарии подчеркивается, что позиция Баку, связанная с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией, ясная и последовательная. "Учитывая важность вопросов нормализации отношений между двумя странами в постконфликтный период и построения мира в регионе, Азербайджан выдвинул свои предложения и готов двигаться в этом направлении", - сообщает МИД Азербайджана.

Также внешнеполитическое ведомство отмечает, что в том случае, если Армения разделяет заявленный подход, то власти страны должны представить конкретные предложения и продемонстрировать таким образом свою готовность к началу субстантивных и ориентированных на результат переговоров.