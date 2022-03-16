Дагестан разработает интерактивную карту социальной газификации 

16 мар. 1:25

В скором времени в Дагестане появится интерактивная карта социальной газификации, она будет создана до 1 апреля, - сообщили в пресс-службе министерства энергетики и тарифов региона.

"В Дагестане будет работать интерактивная карта социальной газификации. Ресурс поможет уточнить, включен ли населенный пункт в программу, и узнать сроки проведения работ", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Как отметил врио министра энергетики и тарифов региона Ризван Мурадов, с помощью карты можно подать и заявку на комплексный договор, который включает разводку труб по земельному участку и подключение газового оборудования внутри дома.

В Дагестане уже подали 1 823 заявки на социальную газификацию. В рамках программы газ подведен к 103 домовладениям, - добавили в министерстве.