Узбекистан будет развивать сеть автобусных сообщений

16 мар. 0:05

Узбекистан ведет переговоры о запуске автобусного сообщения с Россией и Кыргызстаном, - сообщили в Минтрансе страны.

Сейчас переговоры ведутся с казахстанской стороной по организации транзитных автобусных перевозок по территории этой страны в Российскую Федерацию и Кыргызстан, при этом стороны уже договорились запустить с 16 марта международное автобусное сообщение между Казахстаном и Узбекистаном по семи маршрутам, - передает Podrobno.uz.

Также на днях министерство транспорта России обратилось в оперштаб по борьбе с коронавирусом с просьбой о снятии ограничений на международные пассажирские перевозки, а значит, в ближайшее время в России могут разрешить железнодорожное и автобусное сообщение с Узбекистаном.