Лавров и Чавушоглу обсудят ситуацию на Украине в Москве

15 мар. 21:21

Глава МИД России Сергей Лавров в среду, 16 марта, встретится в Москве с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает МИД России.

Уточняется, что сторонам предстоит, в том числе, обсудить ход специальной операции Вооруженных сил РФ на Украине, а также реализацию мер для обеспечения безопасности мирного населения, включая создание гуманитарных коридоров и эвакуацию иностранных граждан.

Кроме того, главы ведомств "сверят часы" по ситуации в Закавказье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной Азии, в Черноморском регионе.