Ставрополье ждут метель и гололедица

15 мар. 21:16

Ночью в Ставропольском крае ожидается мокрый снег, метель и гололедица, информирует ГУ МЧС по региону.

Экстренное ведомство предупреждает, что непогода может привести к увеличению количества ДТП, нарушениям в работе транспорта, повреждениям линий связи, ЛЭП, нарушению работы автодорожных, коммунальных служб и систем жизнеобеспечения.

В этой связи спасатели рекомендуют автолюбителям соблюдать дистанцию и быть особенно осторожными на перекрестках и пешеходных переходах, а также не выезжать на дороги на летней резине.