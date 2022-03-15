ЕС ввел санкции против Абрамовича и Керимова

15 мар. 20:59

Евросоюз ввел персональные санкции в отношении миллиардера Романа Абрамовича и еще целого ряда крупных российских бизнесменов. Об этом говорится в опубликованной сегодня в Официальном журнале ЕС информации.

В документе сказано, что Роман Абрамович является российским олигархом, который на протяжении многих лет поддерживает тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным, пользуется привилегированным доступом к главе государства". По мнению составителей документа, у Абрамовича есть значительными активы России, которые являются важными источниками дохода российского руководства, ответственного за присоединение Крыма и дестабилизацию Украины.

Под санкции ЕС также попали глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, предприниматели Герман Хан, Сулейман Керимов. Всего в новых списках значатся 15 физлиц и 9 организаций. Фигурантам замораживают активы в Евросоюзе, физлицам будут также запрещены поездки на территорию ЕС.