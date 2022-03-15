Лавров: Россия и Иран выступают за скорейшее возобновление ядерной сделки

15 мар. 21:00

Россия и Иран выступают за скорейшее возобновление полноценного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Предметно обсудили текущую ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, - сказал он, подытоживая переговоры со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Далее Лавров подчеркнул, что Москва и Тегеран выступают за скорейшее возобновление полноценного осуществления этой договоренности.