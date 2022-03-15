Армения готова установить дипотношения с Турцией

15 мар. 20:24

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил о том, что республика готова установить дипломатические отношения с Турцией.

"Армения готова установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией. Я рад услышать от моего турецкого коллеги, что есть политическая воля, чтобы вести процесс к этой цели", - сказал он, выразив уверенность в том, что стороны должны без колебаний предпринимать конкретные шаги в быстро меняющемся мире.

Далее он отметил, что в целом наблюдается положительная динамика в процессе нормализации отношений между двумя странами, передает Anadolu.