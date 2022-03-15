Россия официально вышла из Совета Европы

15 мар. 19:40

Уведомление о выходе России из Совета Европы во вторник было вручено генеральному секретарю этой организации Марии Пейчинович-Бурич, указано в заявлении МИД России.

"Государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы (СЕ), последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура. 25 февраля они приняли дискриминационное решение о приостановке представительства России в уставных органах Совета Европы", - говорится в тексте заявления.

В МИД подчеркнули, что российская сторона, покидая СЕ, остается открытой к равноправному взаимодействию с членами организации по вопросам, представляющим взаимный интерес. Также в заявлении подчеркнуто, что Россия после выхода из Совета Европы продолжит выполнять уже принятые постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если они не противоречат Конституции РФ.