Ставрополье создало запас лекарств для обеспечения льготников

15 мар. 19:24

Руководство Ставрополья создало девятимесячный запас лекарственных препаратов для обеспечения льготников федерального и краевого уровней, сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения края Владимир Колесников.

По его словам, в настоящее время в регионе есть ажиотажный спрос на некоторые препараты.

"По некоторым препаратам видим ажиотажный спрос, начинают закупать впрок. Достаточно препаратов", - сказал он.

"У многих людей есть тревога по обеспеченности инсулином, лекарствами дорогостоящих нозологий. На девять месяцев мы создали необходимый запас этих лекарственных препаратов", - приводит слова Колесникова ТАСС.