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Ставрополье создало запас лекарств для обеспечения льготников

Ставрополье создало запас лекарств для обеспечения льготников

Руководство Ставрополья создало девятимесячный запас лекарственных препаратов для обеспечения льготников федерального и краевого уровней, сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения края Владимир Колесников.

По его словам, в настоящее время в регионе есть ажиотажный спрос на некоторые препараты.

"По некоторым препаратам видим ажиотажный спрос, начинают закупать впрок. Достаточно препаратов", - сказал он.

"У многих людей есть тревога по обеспеченности инсулином, лекарствами дорогостоящих нозологий. На девять месяцев мы создали необходимый запас этих лекарственных препаратов", - приводит слова Колесникова ТАСС.

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