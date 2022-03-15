Представитель правящей партии Армении заявил об отсутствии территориальных претензий к Азербайджану

15 мар. 19:20

Армения признала территориальную целостность Азербайджана еще в 1991 году, подписав совместно с Азербайджаном "Соглашение о создании Содружества Независимых Государств", которым стороны, по сути, полностью признали территориальную целостность друг друга. Об этом в эфире радиостанции "Свобода" заявил председатель постоянной комиссии НС Армении по внешним сношениям Эдуард Агаджанян.

Он также выразил мнение, что проблема армян, проживающих в Карабахе, должна быть решена в соответствии с международными нормами и принципами, по которым у Армении своя позиция и она будет четко показана за столом переговоров.

По словам Агаджаняна, необходимо вести диалог, в том числе и по вопросу окончательного статуса Карабаха. В ходе этих переговоров нужно уточнить вопрос Карабаха в составе Азербайджана, пояснил представитель правящей партии Армении "Гражданский договор".