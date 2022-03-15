Минобороны: офицеры покидают ряды ВС Армении

15 мар. 19:07

Многие офицеры армии Армении подали рапорт на увольнение по собственному желанию, заявил заместитель министра обороны республики Арман Саркисян, выступая в ходе заседания постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности.

По его словам, данная тенденция по-прежнему актуальна. "Однако нами предпринимаются шаги для пополнения состава. По состоянию на день моего назначения звено командир взвода и командир роты было более неукомплектованным, чем сейчас", - сказал он, отметив, что уход военнослужащих – это нормальное явление.