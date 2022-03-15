США расширили список санкций против РФ и Беларуси

15 мар. 18:45

Соединенные Штаты расширили список санкций против РФ и Беларуси, информирует Минфин США.

Под санкции попал ряд представителей российского военного руководства. Санкции подразумевают заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

В частности, ограничения вводятся в отношении заместителей министра обороны РФ Дмитрия Булгакова, Юнус-Бека Евкурова, Тимура Иванова, Алексея Криворучко, Николая Панкова, Юрия Садовенко, Руслана Цаликова и Геннадия Жидко.

Также в перечне – гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. В еще один список санкций внесен глава Росгвардии Виктор Золотов, в отношении которого Вашингтон ранее уже вводил рестрикции.