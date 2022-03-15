Небензя рассказал, что нужно для прекращения огня на Украине

15 мар. 18:31

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал условие прекращения огня на Украине. Он подчеркнул, что это произойдет тогда, когда будут исполнены выдвинутые Россией условия.

"Речь идет о демилитаризации Украины, денацификации страны. К условиям также относится отсутствие угроз, исходящих от этой страны в отношении России, невступление в НАТО", - пояснил постпред РФ.

Небензя добавил, что в Конституции Украины должен быть закреплен отказ от присоединения страны в НАТО. "Цель вступления Украины в НАТО есть в украинской Конституции, она должна быть оттуда изъята прежде всего", - цитирует его РИА Новости.