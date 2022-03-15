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Небензя рассказал, что нужно для прекращения огня на Украине

Небензя рассказал, что нужно для прекращения огня на Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал условие прекращения огня на Украине. Он подчеркнул, что это произойдет тогда, когда будут исполнены выдвинутые Россией условия.

"Речь идет о демилитаризации Украины, денацификации страны. К условиям также относится отсутствие угроз, исходящих от этой страны в отношении России, невступление в НАТО", - пояснил постпред РФ.

Небензя добавил, что в Конституции Украины должен быть закреплен отказ от присоединения страны в НАТО. "Цель вступления Украины в НАТО есть в украинской Конституции, она должна быть оттуда изъята прежде всего", - цитирует его РИА Новости.

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